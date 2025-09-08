Logo Tgcom24
Nel quartiere di Quarto Oggiaro

A Milano una scuola intitolata a Carlo Acutis

Gestito dalla Fondazione Edutecne, l'Istituto Tecnico nasce per iniziativa di tre scuole paritarie di Milano di ispirazione cristiana

di Paola Miglio
08 Set 2025 - 20:50
01:28 

Nasce a Milano, nel quartiere di Quarto Oggiaro, il nuovo Istituto Tecnico paritario 'Carlo Acutis'. La scuola, che propone un "innovativo modello educativo" nel nome del giovane canonizzato da Papa Leone XIV il 7 settembre e riconosciuto dalla Chiesa Cattolica come il "patrono di internet" per la sua volontà di annunciare il Vangelo attraverso le nuove tecnologie, è stata inaugurata alla presenza del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

