A Milano una scuola intitolata a Carlo Acutis

Nasce a Milano, nel quartiere di Quarto Oggiaro, il nuovo Istituto Tecnico paritario 'Carlo Acutis'. La scuola, che propone un "innovativo modello educativo" nel nome del giovane canonizzato da Papa Leone XIV il 7 settembre e riconosciuto dalla Chiesa Cattolica come il "patrono di internet" per la sua volontà di annunciare il Vangelo attraverso le nuove tecnologie, è stata inaugurata alla presenza del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.