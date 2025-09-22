Logo Tgcom24
Cronaca
per la Giornata internazionale della pace

A Milano la "Tenda del Lutto" per riflettere e aprire un dialogo di pace

L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Gariwo assieme ad altre organizzazioni,"al Giardino dei Giusti di tutto il mondo

di Elia Milani
22 Set 2025 - 14:56
01:38 

I nomi di 12mila bambini morti nella guerra a Gaza vengono ripetuti uno dopo l’altro. Sono bambini sotto i 12 anni, tutti palestinesi, più 14 israeliani uccisi dal 7 ottobre. I loro nomi vengono ripetuti dentro la tenda del lutto, allestita nel Giardino dei giusti a Milano. Un’iniziativa organizzata da Fondazione Gariwo per promuovere il dialogo in occasione della Giornata internazionale della pace.

israele guerra hamas
