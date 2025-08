A Lecce si cercano i portatori delle statue per la processione

"Cerchiamo 24 giovani con schiene forti e braccia poderose in grado di aiutare i vecchi portatori che a causa dell’età non sono più in grado di sostenere i pesanti simulacri dei nostri santi patroni". Questo l'appello del Comune di Lecce in vista della processione per la festa in onore di Sant’Oronzo a fine agosto. "Quello dei portatori di statue non è un mestiere ma una vocazione", precisa l’assessore al Welfare, Andrea Guido.