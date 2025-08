A Grosseto nasce la scuola per pastori

Una scuola dove si impara a diventare buoni pastori. È nata a Grosseto, in Maremma, dove la pastorizia ha origini antiche e consolidate. Ed è la seconda in Toscana dopo quella aperta in Casentino. La scuola è organizzata dal Consorzio tutela del pecorino toscano e nasce dalla necessità di preservare e tramandare un mestiere antico che assicura lavoro ancora a tante persone. Anche per questo i posti disponibili nei corsi iniziati a luglio si sono esauriti in fretta.