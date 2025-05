A Gherardi (Ferrara) il cinema è sui muri

I sogni a volte diventano così veri da trasformare la realtà. È il caso di Gherardi, sperduta frazione della Bassa ferrarese. Ad accogliere chi arriva ci sono la Silvana Mangano di "Riso amaro", la Sophia Loren de "La donna del fiume" insieme ai protagonisti di "4 passi fra le nuvole", con in testa Gino Cervi. Sono stati immortalati in 20 coloratissimi murales, dipinti sulle facciate delle abitazioni, che hanno cambiato completamente l'aspetto di questo borgo agricolo con appena 100 residenti, fino a renderlo quasi un set di Cinecittà. Il merito è di un sognatore che ha creduto fino in fondo alla possibilità di rendere omaggio alla terra dei propri nonni.