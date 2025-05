A Firenze la panettiera-star di 96 anni: "Qui in negozio mi sento viva"

"A me piace stare in negozio, tra la gente. Non posso stare a casa, sto bene in negozio". Ivana Bruschi, 96 anni, è l'anima del quartiere San Lorenzo, a Firenze. Gli ultimi 65 li ha passati a impastare e sfornare ogni giorno pane e dolci e a regalare sorrisi. Anche nei momenti più bui. Come quando, nel 1966, appena rilevato il negozio, arrivò l'alluvione. Il segreto che l'ha resa la panettiera-star? "In negozio mi sento viva, mi sento un'altra persona".