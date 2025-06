A Cesenatico tra mare e caldo

È arrivata, finalmente, l’estate italiana, tra sole, mare e relax. Scuole chiuse e tutti in spiaggia come a Cesenatico, in Romagna. Complici anche le alte temperature, anomale per questo inizio di giugno. Soprattutto nel corso della prossima settimana, l’anticiclone subtropicale africano si rafforzerà, con un'ondata di caldo estremo che porterà temperature fino a 37 gradi in Toscana, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria e localmente fino a 40 gradi nelle zone interne delle due isole maggiori. Insomma, addio agli ombrelli - almeno fino all’ultima decade del mese - e benvenuti agli ombrelloni.