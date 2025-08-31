A Benevento il caffè più caro d'Italia

Un euro e venti centesimi, o al massimo un euro e trenta. Per un caffè consumato al bancone, a Benevento, assicurano di non aver mai pagato di più. Eppure i dati raccolti dal ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborati dalla piattaforma Withub hanno assegnato alla provincia campana il primo posto in Italia per la tazzina più cara: 1,49 euro (in media) rispetto all'1,45 euro di Bolzano che si aggiudica il secondo posto, mentre con 1,41 euro Parma e Ferrara condividono l'ultimo gradino del podio. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella: "Qui il caffè in linea di massima è un euro".