A Barzago arrivano le "multe morali" contro la sosta selvaggia

Rappresentano una sorta di ammonizione, paragonabile a un cartellino giallo in una partita di calciodi Gigi Sironi
A Barzago, in provincia di Lecco, l’amministrazione comunale ha lanciato un’iniziativa originale per contrastare la sosta selvaggia: le cosiddette "multe morali". Avvisi, simili a vere contravvenzioni, vengono posizionati dalla polizia locale sui parabrezza delle auto parcheggiate in modo scorretto, ma senza richiedere un esborso immediato. L’obiettivo? Sensibilizzare gli automobilisti al rispetto delle regole stradali, promuovendo un senso di responsabilità civica.
Commenti (0)