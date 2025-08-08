Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
in provincia di Lecco

A Barzago arrivano le "multe morali" contro la sosta selvaggia

Rappresentano una sorta di ammonizione, paragonabile a un cartellino giallo in una partita di calcio

di Gigi Sironi
08 Ago 2025 - 20:02
01:37 

A Barzago, in provincia di Lecco, l’amministrazione comunale ha lanciato un’iniziativa originale per contrastare la sosta selvaggia: le cosiddette "multe morali". Avvisi, simili a vere contravvenzioni, vengono posizionati dalla polizia locale sui parabrezza delle auto parcheggiate in modo scorretto, ma senza richiedere un esborso immediato. L’obiettivo? Sensibilizzare gli automobilisti al rispetto delle regole stradali, promuovendo un senso di responsabilità civica.

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri