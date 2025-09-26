"Ti chiederà le cose che sono state depositate": le intercettazioni tra Andrea Sempio e il padre

“Comunque ha detto che ti chiederà le cose che sono state depositate”. “Sì sì, lo so”. “Massimo, se ti infila dentro qualche domanda che non...dici: guardi che io non mi ricordo, sono passati 10 anni”. Questa intercettazione tra Andrea Sempio e il padre Giuseppe, il giorno prima dell'interrogatorio del 2017, fa parte della nuova indagine su Garlasco che vede indagato l'ex pm Mario Venditti. Alcuni degli 806 audio di Sempio - soltanto riassunti negli atti processuali e ora riascoltati integralmente dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano - sono stati inseriti nell'ordinanza che ha portato oggi alla perquisizione della casa dei suoi genitori e dei suoi zii. La Procura di Brescia cerca prove del reato di cui è accusato Venditti: corruzione in atti giudiziari, per aver favorito, insieme a due carabinieri, l'archiviazione dell'amico del fratello di Chiara Poggi. Il giovane sarebbe stato agevolato nell'interrogatorio, con domande preannunciate il giorno prima...". A parte che erano dalla nostra, perché mi han fatto alcune domande che io ho capito che me le facevano. Però non gli ho dato la risposta, diciamo, perfetta. Comunque secondo me erano abbastanza dalla parte mia". C'è anche una intercettazione - mai trascritta prima - che parla di un passaggio di denaro, secondo l'accusa per archiviare le indagini su Sempio.