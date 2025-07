Sabaudia, in vendita mattoni con incisa la M di Mussolini

Erano gli anni ‘90 quando il signor Francesco, durante alcuni lavori edilizi accanto al suo palazzo, scoprì per caso, a Sabaudia - sul litorale laziale - alcuni mattoni molto particolari. Avevano incisi una lettera: la M di Mussolini. Fu allora che decise di collezionarli e venderli, allestendo un piccolo banchetto sotto i portici della città. Uno dei suoi acquirenti più noti fu Gianfranco Fini. Per ciascuno di loro ha realizzato un supporto; alcuni li ha venduti, altri li ha regalati…"In fondo ce ne ho tanti non è che me li posso portare al cimitero ma anche perché li vorrei dare a qualcuno che ama il nostro territorio" racconta l'uomo. Oggi li custodisce all’interno della sua bottega, a due passi dal centro di Sabaudia. Chiunque può acquistare un mattoncino e custodire un pezzo di Sabaudia.