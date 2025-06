"Pregano nel chiostro di San Domenico": polemiche per la festa musulmana a Prato

La diocesi di Prato ha concesso il chiostro di San Domenico alla comunità bengalese per celebrare la festa del sacrificio, uno degli eventi più importanti dell’Islam. In 800 hanno partecipato alla preghiera, accolta dal vescovo Giovanni Nerbini come "segno di collaborazione e amicizia". Ma la scelta ha acceso la polemica politica. "È una decisione sconcertante", dicono le eurodeputate leghiste Sardone e Ceccardi. Critiche anche da Monfalcone, dove "una statua di Gesù è stata coperta". A Milano, nel raduno di Famagosta, indignazione per "la segregazione delle donne dietro i tendoni".