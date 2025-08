"Niente animali in auto": tassista nega corsa a non vedente con cane guida

Inizio vacanze amaro per Catia, portoghese residente a Bologna col compagno Claudio, entrambi ipovedenti. Oggetto della discordia la loro compagna di viaggio Dinka, cane d’assistenza. La sua presenza a bordo dovrebbe essere sempre garantita per legge. Ma a Pescara le cose sono andate diversamente. Un tassista si è rifiutato di far salire il suo cane guida, nonostante la legge lo preveda esplicitamente.