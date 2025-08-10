'Ndrangheta, arrestato in Colombia il narcos Federico Starnone

E' stato arrestato in Colombia Federico Starnone, 46enne originario di Platì, in provincia di Reggio Calabria. L’uomo, considerato un esponente di rilievo della ‘ndrangheta, era latitante dallo scorso giugno e accusato di traffico internazionale di stupefacenti. La cattura è avvenuta in un appartamento residenziale nella città di Calì, dove Starnone si era rifugiato dopo aver cambiato ripetutamente nascondiglio per eludere le forze dell’ordine.