Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
originario di Platì

'Ndrangheta, arrestato in Colombia il narcos Federico Starnone

Faceva parte di un'organizzazione criminale altamente strutturata, capace di gestire ogni fase del traffico di stupefacenti

di Giuseppe Facchini
10 Ago 2025 - 13:25
01:27 

E' stato arrestato in Colombia Federico Starnone, 46enne originario di Platì, in provincia di Reggio Calabria. L’uomo, considerato un esponente di rilievo della ‘ndrangheta, era latitante dallo scorso giugno e accusato di traffico internazionale di stupefacenti. La cattura è avvenuta in un appartamento residenziale nella città di Calì, dove Starnone si era rifugiato dopo aver cambiato ripetutamente nascondiglio per eludere le forze dell’ordine.

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri