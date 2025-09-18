Milano, ventenne stuprata: si erano conosciuti online

A marzo era già stato condannato in primo grado per una tentata violenza sessuale nel 2023. Per questo il giudice lo ha definito un predatore seriale, pericoloso, raffinato. Nascosto dietro a una tastiera, un 36enne milanese, adescava le sue vittime, come l'ultima, una ventenne, stuprata al primo appuntamento a san donato, nell'hinterland di Milano pochi giorni fa. Si erano conosciuti a luglio sui social. Settimane di conversazioni in cui lui la studiava per conquistarne la fiducia e carpirne desideri e debolezze da sfruttare per ingannarla. Poi lei alla fine aveva ceduto alla proposta di incontrarsi. Si erano dati appuntamento alla stazione della metro di San Donato alle 19.30 del 9 settembre scorso. "Ti porto a mangiare in posto molto carino" le aveva detto lui. Ma era una bugia. Appena la ragazza è salita in macchina lui ha imboccato una strada senza uscita, fingendo di essersi perso. Si è fermato, ha chiuso le serrature dall'interno, le ha preso il cellulare. Poi le violenze e le minacce.