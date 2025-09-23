Logo Tgcom24
QUARTIERE SOTT'ACQUA

Maltempo, si contano i danni dell'inondazione del Seveso

Grande preoccupazione per il maltempo annunciato in serata e nei prossimi giorni"

di Gigi Sironi
23 Set 2025 - 13:13
01:33 

Il giorno dopo l'esondazione del Seveso il quartiere intorno all'ospedale Niguarda di Milano conta i danni. Il fiume ha rotto l'argine di Paderno Dugnano (Milano) e in pochi minuti ha riempito la vasca di contenimento di Bresso: l'acqua si è riversata per le strade. Marciapiedi, cortili e garage si trovano invasi di acqua e fango ancora oggi. E il maltempo nuovamente annunciato in serata e nei prossimi giorni crea non poca preoccupazione.

