"L'ho picchiato con tutte le mie forze": una commerciante mette in fuga un rapinatore con il coltello

"Quando ho visto il coltello mi è presa la rabbia e mi sono difesa": è ancora sotto shock Rossella La Regina, la titolare del negozio in via Toselli a Firenze. Un uomo armato e incappucciato ha provato a rapinarla ma lei ha reagito. "L'ho visto entrare, è arrivato di corsa come una furia. Voleva la cassa, aveva un coltello, e a quel punto, ho cominciato a picchiarlo con tutte le mie forze e lui è scappato".