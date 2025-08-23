Logo Tgcom24
AVVIATA UN'INDAGINE INTERNA

"Io, molestata in ospedale prima della Tac": la denuncia social di una studentessa

La ragazza: "Un tecnico del Policlinico Umberto I mi ha detto che se mi levavo il reggiseno facevo felici tutti"

23 Ago 2025 - 16:28
02:51 

"Non so come riuscire a fare questo video, ma è necessario". Comincia così il filmato, ormai virale sui social, di Marzia Sardo, una studentessa di 23 anni, che si era recata al Pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma. Mentre si stava togliendo orecchini e mascherina per prepararsi a sottoporsi a una Tac al cranio, un tecnico - denuncia la 23enne - "ha esclamato felicemente davanti ai colleghi: 'Se vuoi togliere anche il reggiseno fai felici tutti'". La ragazza ha quindi annunciato l'intenzione di rivolgersi all'Ufficio reclami. L'ospedale ha avviato un'indagine interna.

