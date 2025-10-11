Incendio in un condominio nel Milanese: tre morti

Tre persone morte, 50 evacuate e alcuni feriti tra i vigili del fuori. È il bilancio di un incendio divampato nella notte, al primo piano di questa palazzina a Cornaredo, nel milanese. Completamente distrutto l'appartamento al primo piano dove sono morti marito e moglie di 88 e 85 anni e il loro di 55. A dare l'allarme intorno alle 4 del mattino lo stesso anziano rimasto vittima del rogo. È venuto a chiedere aiuto, ha detto che il figlio era in fiamme e poi è rientrato in casa. La vicina di casa ha allertato i vigili del fuoco, ma per la famiglia che abitava nell'appartamento accanto non c'è stato nulla da fare. Il fumo ha riempito in fretta lo stabile. Nel lasciare le loro case una decina di persone sono rimaste lievemente intossicate e sono stare portate negli ospedali vicini. Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti nelle operazioni di soccorso.

