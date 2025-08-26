Giornata mondiale del cane, migliore amico dell'uomo

Che si tratti di un cucciolo giocherellone o di un anziano cane da compagnia, questo animale viene considerato il migliore amico dell'uomo e un fedele compagno di viaggio. In Italia sono oltre 8 milioni i cani regolarmente registrati e presenti nelle famiglie. Il 26 agosto è la giornata mondiale del cane e oltre a essere l'occasione per celebrare un amico insostituibile, è anche un momento per sensibilizzare contro l’abbandono e per promuovere l’adozione responsabile. Con il suo modo di giocare è un antistress per eccellenza, capace di far sorridere adulti e bambini. Oltre all’affetto quotidiano, molti cani sono veri e propri “eroi silenziosi”: basti pensare ai cani guida per ciechi o ai cani impegnati nella pet therapy, capaci di migliorare la qualità della vita di bambini, anziani e persone fragili.