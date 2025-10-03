Garlasco, è l'ex poliziotto Armando Palmegiani il nuovo consulente di Sempio

"Gli elementi a carico di Andrea Sempio mi hanno da sempre lasciato molto perplesso, ritengo che non siano solidi e per questo ho accettato questa sfida". Con queste parole Armando Palmegiani, l'ex commissario capo della polizia di Stato, ha motivato la sua decisione di accettare il ruolo di consulente della difesa di Andrea Sempio nel caso Garlasco in un momento cruciale delle indagini dopo la rinuncia all'incarico dell'ex capo dei Ris Luciano Garofano. "E' un lavoro complesso ma ritengo che non cvi siano grandi elementi probatori contro Sempio" ha spiegato alla stampa. Eppure solo pochi mesi fa sui social aveva postato questo video. Affermazioni che hanno scatenato le polemiche. Palmegiani si è trovato travolto dalle critiche. il Dna rinvenuto sui margini ungueali di chiara, che potrebbe essere la firma dell'assassino, è considerato un punto fondamentale e sarà oggetto dell'incidente probatorio.