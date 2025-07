Enna, Tir precipita dal viadotto: le immagini del veicolo in fiamme

Non ce l’ha fatta il conducente del tir precipitato dal viadotto sulla A19 Palermo-Catania e finito in una scarpata. Il mezzo pesante, per cause ancora da chiarire, ha sfondato la barriera protettiva laterale mentre viaggiava in direzione di Palermo ed è volato nel vuoto per almeno 12 metri. Le immagini mostrano il mezzo che ha preso fuoco subito dopo l'impatto. Le fiamme si sono propagate nella valle raggiungendo anche la strada statale 192 che è stata chiusa, paralizzando il traffico. Sin dalle prime ore di stamani un canadair sorvola la zona, mentre da terra operano i volontari della protezione civile di Enna coordinati dai vigili del fuoco e la forestale.