Ebrei aggrediti a Milano, si indaga su un gruppo di 15 persone

Percosse aggravate dall'odio razziale: è l'accusa a carico delle prime 3 persone identificate dalla DIGOS per l'attacco al turista francese di religione ebraica e a suo figlio di sei anni in un'area di servizio autostradale a nord di Milano. Sarebbero italiani incensurati di origine nordafricana residenti nel milanese. Non avrebbero precedenti e non hanno mai partecipato a manifestazioni pro Palestina. Sono in corso identificazioni anche per un'altra dozzina di sospettati. Decisive le testimonianze, le immagini dalle telecamere fisse e il filmato realizzato dalla vittima con il telefonino.