Delitto Gemona, la madre: "Maylin mi ha chiesto di ucciderlo"

"Se non la smetti ti riporto in Colombia e ti annego nel fiume, tanto laggiù non ti cerca nessuno". Le urla, la minaccia, una di quelle che spesso Alessandro Venier rivolgeva a Maylin Castro. Sarebbe stato al culmine dell'ennesima lite tra il 35enne e la compagna che sarebbe maturata nella donna e nella madre di Venier - che viveva con la coppia in questa villetta di Gemona, in Friuli, l'idea di farlo fuori. È stata la stessa Lorena Venier, 61 anni, a raccontarlo durante l'interrogatorio fiume a cui è stata sottoposta per la convalida del fermo. L'ex infermiera ha raccontato nei dettagli la macabra esecuzione del figlio, prima stordito con barbiturici e insulina, poi strangolato con delle stringhe e infine sezionato da lei stessa. "E' stata Maylin a chiedermi di ucciderlo dal giorno in cui è nata la loro bambina, a gennaio" ha spiegato la donna il clima in casa era invivibile".