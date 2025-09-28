Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
appena inaugurato

Caivano, raid armato a pochi metri dal parco per bambini

Scooter con a bordo una decina di individui hanno percorso ad alta velocità più strade del rione, esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco

di Andrea Noci
28 Set 2025 - 14:28
01:30 

A Caivano sparatoria in uno spazio per i bambini, inaugurato poche ore prima: dai primi accertamenti dei carabinieri pare che ignoti - sei o sette scooter con a bordo una decina di individui - abbiamo percorso ad alta velocità più strade del rione Parco Verde esplodendo alcuni colpi d?arma da fuoco. Per ora sono stati rinvenuti otto bossoli all'altezza di viale Margherita verso il blocco b, e più precisamente all'altezza dell’incrocio con via dei Tulipani. I carabinieri della compagnia di Caivano e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono al lavoro per ricostruire l'esatto tragitto della stesa.

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri