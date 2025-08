Bari, maxi operazione antimafia: 41 arresti

Diventano esecutive le condanne per i traffici illeciti del potente clan Strisciuglio di Bari. In una operazione congiunta di polizia e carabinieri sono state eseguite 41 ordinanze di custodia cautelare in carcere. La maggior parte notificata dietro le sbarre, una decina gli arrestati a piede libero. Una maxi operazione che nel 2021 portò a 99 provvedimenti cautelari, nota col nome vortice-maestrale. Il maxiblitz concluse le indagini sull'attività del clan tra il 2015 e il 2020, a Bari nei quartieri libertà, San Pio, Santo Spirito, San Paolo e San Girolamo. Ma i tentacoli del gruppo mafioso arrivavano fino ai comuni di Palo del Colle, Rutigliano e Conversano. L'indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia, si avvalse delle dichiarazioni di 21 collaboratori di giustizia che permisero di ricostruire gli illeciti compiuti in tutta l'area metropolitana e le sue mire di espansione in diverse zone della provincia.