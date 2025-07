Aeroporti, via libera ai liquidi nel bagaglio a mano

Da oggi è ufficiale: via libera ai liquidi in volo nel bagaglio a mano. La Conferenza Europea sull'aviazione civile ha stabilito che si potranno portare di nuovo in valigia bottiglie d'acqua, vino e olio - ma anche gel, creme e aerosol - senza dover più rispettare il limite del 100 millilitri, introdotto nel 2006. il massimo consentito sarà quindi di 2 litri per singolo contenitore. Le nuove regole entrano in vigore da subito in tutti gli aeroporti europei dotati di scanner di ultima generazione, in grado di riconoscere all'istante la presenza di esplosivi - quindi di distinguere i liquidi pericolosi da quelli innocui grazie all'intelligenza artificiale - e mostrare immagini tridimensionali molto precise del contenuto dei trolley. Non sarà necessario nemmeno estrarre le boccette dalle valigie durante i controlli e lo stesso varrà per i dispositivi elettronici come cellulari, tablet e pc. In italia sono 7 gli scali dotati di scanner all'avanguardia: Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna e Torino - dove ogni anno transitano tra 68 e 70 milioni di passeggeri. Negli altri rimangono valide le vecchie direttive, che prevedono il limite a 100 millilitri e di mettere i prodotti in un sacchetto di plastica trasparente.