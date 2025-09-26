A Bologna l'anagrafe diventa multilingue

L'anagrafe del Comune di Bologna diventa multilingue: dal 3 ottobre, fino al 31 dicembre, nell'ufficio della zona Liber Paradisus, molto frequentato da stranieri, partirà un nuovo servizio sperimentale di mediazione linguistica, per ora in urdu e in arabo, per le pratiche anagrafiche. Ma c'è ci vede in questa iniziativa un ostacolo, proprio per quell'integrazione che l'iniziativa vorrebbe promuovere, e chiede di bloccare la sperimentazione. "Il primo elemento che permette di costruire un popolo unito è la lingua, tanto è vero che per avere cittadinanza italiana è necessario sapere italiano. Così si cristallizzano su loro lingua e non si favorisce integrazione" dichiara Matteo Di Benedetto, Capogruppo Lega in Consiglio comunale a Bologna. Il servizio sarà erogato solo per cinque ore a settimana; 2 il lunedì pomeriggio dedicate all'urdu, e tre il venerdì pomeriggio, per l'arabo. Un aiuto rivolto soprattutto a coloro che sono arrivati da poco nel nostro Paese e devono ancora imparare in modo approfondito l'italiano e il suo linguaggio burocratico.