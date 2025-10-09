Logo Tgcom24
Cronaca
BARI

"A 84 anni lavoro ancora in libreria, è la mia vita"

Da tre anni Filomena Garritano non trova acquirenti per la sua "Athena", nel centro storico

di Maria Luisa Sgobba
09 Ott 2025 - 21:23
01:25 

Ci sono clienti affezionati, molti stranieri, persino un giapponese. Per soddisfarli lei si arrampica ancora sulle scalette per raggiungere gli scaffali più alti. 

bari
video tg