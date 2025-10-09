"A 84 anni lavoro ancora in libreria, è la mia vita"

Da tre anni Filomena Garritano non trova acquirenti per la sua "Athena", nel centro storicodi Maria Luisa Sgobba
Ci sono clienti affezionati, molti stranieri, persino un giapponese. Per soddisfarli lei si arrampica ancora sulle scalette per raggiungere gli scaffali più alti.
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.