Insieme al ricordo di quanti hanno perso la vita in cantiere, fabbrica o campo, nella 74esima Giornata nazionale per le vittime sul lavoro si fa anche il triste aggiornamento dei dati: le denunce di infortunio hanno sfiorato quota 387mila, in crescita dello 0,9%. Le malattie professionali sono salite a 59mila, con un balzo del 21,3%