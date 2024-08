Vieste, 12enne bullizzato dal branco: il video virale sui social

Accerchiato da un gruppo di coetanei e poi costretto a mettersi in ginocchio. Un ragazzino di 12 anni bullizzato e preso a schiaffi davanti a una platea di minorenni, pronti a riprendere la scena tra le risate. E' accaduto la sera del 4 agosto sul Gargano, a Vieste, in una piazza nei pressi del centro storico. Le immagini choc sono presto finite in rete e diventate virali.