Verona, aggredisce dei poliziotti, un agente spara e lo uccide

Un giovane di 26 anni, cittadino del Mali, armato di un coltello da cucina, ha cercato di aggredire alcuni poliziotti davanti alla stazione di Porta Nuova a Verona. Uno degli agenti ha sparato tre colpi, uno dei quali l'ha raggiunto al petto e l'ha ucciso. "Ha risposto all'aggressione", scrivono in una nota la Procura e la Questura di Verona. "Con tutto il rispetto, non ci mancherà. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere", scrive sui social il leader della Lega Salvini. "Sparge odio, è una vergogna", la replica delle opposizioni.