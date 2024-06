Un anno fa la scomparsa di Kata, la mamma: "Mi fa tanto male non stare vicino a mia figlia"

A un anno dalla scomparsa"della piccola Kata non si sa ancora che fine abbia fatto. Le indagini vanno avanti e come ha confermato il procuratore di Firenze Filippo Spiezia seguono più"piste: il racket degli alloggi, il traffico di minori e non si esclude anche lo scambio di persona. "Avrei solo voglia di urlare, di spaccare questo maledetto hotel, per me è maledetto da quel giorno" dice la mamma della piccola intervistata da Tgcom24.