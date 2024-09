Torino, uccide la ex con una coltellata

Ben Alaya Abdelkader, 48 anni, l'uomo di origine tunisina accusato di aver accoltellato l'ex moglie, Roua Nabi, 34 anni, a Torino, davanti ai figli, uccidendola, aveva il braccialetto elettronico. Indossava il dispositivo da quest'estate, quando il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla donna per episodi di violenza. A quanto si apprende sono in corso accertamenti per capire cosa non abbia funzionato nel braccialetto. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri la scorsa notte, dopo aver colpito con una coltellata al torace l'ex moglie, anche lei di origini tunisine, che poi è morta in ospedale, in un appartamento alla periferia nord del capoluogo piemontese.