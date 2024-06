Potrebbe essere più lunga la lista delle vittime di Simone Borgese, il 39enne arrestato nei giorni scorsi dalla polizia a Roma per la violenza su una studentessa e già"condannato per altri due episodi. È il sospetto degli investigatori che non escludono una vera e propria serialità. Al momento non ci sarebbero denunce, ma chi indaga pensa possano esserci altri episodi di molestie o abusi che non sono ancora venuti alla luce."