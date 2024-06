Si è concluso con l'assoluzione per i reati più gravi il processo bis per la strage della discoteca Lanterna a Corinaldo, in provincia di Ancona, in cui nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 morirono cinque ragazzini e una mamma di 39 anni. Tutti gli imputati sono stati assolti con formula piena perché il fatto non sussiste dall'accusa di omicidio colposo plurimo e disastro colposo.