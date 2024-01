Sinner, Francesca Schiavone: "Il lavoro instancabile fatto su se stesso lo ha reso grande"

"A dicembre ho passato con lui una settimana ad Alicante e l’ho visto muoversi e allenarsi. Ogni giorno fa cose specifiche per il suo miglioramento. Lui è riuscito a trovare un sistema per affrontare tutto in maniera equilibrata. Ha lavorato molto sulle sue emozioni per poter risparmiare al meglio le energie fisiche e mantenere quel 50-60% di stabilità emotiva quando è in gara" racconta ancora l'ex campionessa.

"Può diventare il numero uno dell’Atp. Se continua così non so chi possa fermarlo. È un grande esempio per tutti, anche per me. Soprattutto è l’esempio di quanto è importante essere umili e intelligenti. La forza più grande è nei giovani che hanno trovato un equilibrio dentro di sé e l’espressione di una passione che ognuno di noi porta dentro di sé".