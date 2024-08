Sharon Verzeni, il 31enne fermato: "Ho avuto un raptus, l'ho vista e l'ho uccisa"

Era Moussa Sangare, 31 anni, nato in Italia da genitori del Mali, l'uomo che sfrecciava in bicicletta lungo via Castegnate subito dopo aver accoltellato Sharon Verzeni, a Terno d'Isola, esattamente un mese fa. Uccisa così, a 33 anni, solo perché passeggiava nel posto sbagliato al momento sbagliato. È stato fermato alle 4:30 del mattino e ha confessato. "Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l'ho vista e l'ho uccisa", ha detto.