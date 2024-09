Sharon, la confessione di Sangare: "L'ho vista e ho sentito un 'feeling'"

Suisio, Chignolo, Medolago, Terno d'Isola, paesini della Bergamasca. Poco più di 15 chilometri che Moussa Sangare, percorre in bicicletta - da casa al luogo del delitto - la sera del 30 luglio scorso - con un unico pensiero in testa: uccidere. È quanto emerge dall'interrogatorio, nelle venti pagine di verbale, in cui ha confessato l'omicidio di Sharon Verzeni, la 31 enne uccisa a coltellate.