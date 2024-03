Sciacca in piazza per chiedere la riapertura delle Terme

Organizzata dal Comitato civico per il patrimonio termale, la manifestazione ha raccolto l'adesione di migliaia di cittadini. "Non siamo contro qualcuno, ci battiamo per la riapertura delle Terme -afferma a Tgcom24 Filena Rizzuto del Comitato civico-. La chiusura rappresenta un danno sociale per tutta la collettività, considerato che il turismo termale è in costante sviluppo in tutto il mondo". Il complesso della cittadina dell'Agrigentino, di proprietà della Regione Siciliana, comprende le grotte vaporose e le acque della salute, già conosciute e sfruttate dai greci secoli fa, due stabilimenti (uno mai aperto), tre alberghi (due dei quali mai aperti) due piscine e un parco. "E' il nostro oro bianco -sottolinea Filena Rizzuto, e la città non può rinunciarci", considerato che la riapertura porterebbe all'intero territorio benefici economici, turistici, occupazionali e culturali.

Il presidente della Regione Siciliana Schifani ha dichiarato recentemente che entro la fine del suo mandato le Terme saranno riaperte. La speranza per tutti i cittadini di Sciacca è che alle parole incoraggianti facciano seguito i fatti.