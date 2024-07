Un incidente ferroviario si è verificato alla stazione di San Severino di Centola (Salerno). Poco dopo le 16:00, un treno merci è deragliato, causando ingenti danni alla banchina in direzione nord. Non si registrano feriti tra il personale a bordo e le persone presenti in stazione. Disagi e ritardi vengono segnalati sulla tratta che collega il Cilento a Napoli con numerosi treni cancellati.