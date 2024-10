Roma, scontri al corteo Pro Palestina, lancio di sassi e pali

Scontri a Roma in piazzale Ostiense alla manifestazione pro Palestina che era stata vietata dalla questura. Alcuni manifestanti incappucciati hanno lanciato sassi, bottiglie, bombe carta e anche un palo della segnaletica contro le forze dell'ordine. La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni. Una ragazza sarebbe rimasta ferita alla testa. Nel corso della giornata, in una Piramide blindata, erano state controllate 1.600 persone e 19 portate in Questura. "Ci fermano per garantire la guerra", così dal megafono, uno dei rappresentati, dell'Unione democratica arabo palestinese.