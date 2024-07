Poliziotto sposa la compagna atleta paralimpica, festa in questura

"Auguri a questa splendida coppia". Il post social della premier Giorgia Meloni, accompagnato da un cuore rosso, è dedicato al matrimonio andato in scena a Trani fra un poliziotto 28enne, Ilarione, e Ilaria, 30 anni, affetta fin da piccola dalla Sma 2 (atrofia muscolare spinale), malattia neuromuscolare che interessa in particolare arti inferiori e muscoli respiratori. Le nozze, raccontate dal sito di Repubblica, si sono svolte al monastero di Santa Maria di Colonna, lui in divisa da cerimonia e lei in abito bianco sulla sedia a rotelle elettrica, con il picchetto d'onore dei poliziotti, come si vede in un video di auguri realizzato dalla Questura di Barletta Andria e Trani.