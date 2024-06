I vigili del fuoco sono intervenuti sabato 15 giugno per soccorrere due ragazzi in difficoltà nelle acque del Brenta, a Fontaniva, nel Padovano."I due giovani, nel tentativo di attraversare il fiume, sono stati travolti dalla corrente: uno dei due è riuscito a raggiungere la riva, mentre il secondo si è attaccato a"un tronco. A recuperarlo un sommozzatore calatosi dall'elicottero Drago 149. I due amici hanno rischiato la vita, come è accaduto ai tre giovani morti nel Natisone.