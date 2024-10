Open Arms, Lega in piazza a Palermo

"Open Arms ha avuto innumerevoli possibilità di fare sbarcare i migranti soccorsi, ma ha opposto innumerevoli rifiuti e dall'1 al 14 agosto del 2019 ha scelto di bighellonare anziché andare nel suo Stato di bandiera, in Spagna". Così l'avvocato Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, sotto processo a Palermo per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per non aver fatto sbarcare i migranti soccorsi dalla nave ad agosto 2019. Il vicepremier era presente in aula. La sentenza è prevista per il 20 dicembre.