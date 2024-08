Omicidio Sharon Verzeni, individuato il testimone in bici

E' stato individuato il testimone in bici ripreso dalle telecamere la notte dell'omicidio di Sharon Verzeni. Sull'identità dell'uomo ci sarebbero delle ipotesi ma il testimone non è ancora stato rintracciato. La sua testimonianza potrebbe rivelarsi utile per ricostruire quanto accaduto in via Castegnate a Terno d'Isola, dove la 33enne è stata uccisa. Intanto è sotto esame ancheil conto corrente di Sharon per capire con chi era in rapporti e verificare se ci sono state spese non consuete da parte della donna. Dall'analisi del conto corrente della ragazza sarebbero emersi dei versamenti a Scientology, la chiesa che la 33enne aveva cominciato a frequentare da quando aveva trovato lavoro in un bar i cui responsabili fanno parte del movimento.