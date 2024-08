Omicidio Sharon Verzeni: al setaccio i video della sorveglianza

"Spero prendano il colpevole: non per vendetta, ma perché non faccia del male a qualcun altro", ha detto Bruno Verzeni, padre di Sharon, uccisa a Terno d'Isola la notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio. Per identificare l’assassino, in questi giorni vengono passati al setaccio i 100 minuti che quella notte sono stati ripresi da una sessantina di telecamere diverse piazzate nella zona. Nelle immagini si vede un uomo in bici ripreso all’ora dell’omicidio mentre percorre, in contromano, la strada in cui è avvenuto il delitto. Potrebbe essere un testimone chiave.