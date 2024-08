Omicidio Sharon, fermato un 31enne italiano: è l'uomo in bici

Svolta nell'inchiesta per l'omicidio di Sharon Verzeni. È stato fermato nella notte un uomo di 31 anni, italiano e residente nel Bergamasco, indiziato di essere il presunto assassino. È quello che appare nelle immagini delle telecamere di sorveglianza mentre in bicicletta, la notte fra il 29 e il 30 luglio, si allontana velocemente dal luogo dove è stata uccisa la barista di 33 anni a Terno d'Isola. La Procura: "Il presunto assassino non conosceva la vittima, non c'è stato alcun movente. Voleva colpire e per questo gli è stata contestata la premeditazione". L'avvocato: "Verosimile un problema psichiatrico". Decisivi due testimoni