Omicidio Ravasio, fermato un sesto complice: è un meccanico

C’è un altro fermo per l'omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne investito e ucciso mentre era in sella alla sua bici, lo scorso 9 agosto, a Parabiago, in provincia di Milano. I carabinieri della Compagnia di Legnano hanno dato esecuzione a un decreto di fermo, emesso oggi dalla Procura di Busto Arsizio nei confronti di un 40enne di Parabiago. Il 40enne, meccanico, prima dell'omicidio avrebbe sistemato l'autovettura utilizzata per commettere il delitto, consigliando agli esecutori, di utilizzare quella e non altre auto tra le quali avrebbero potuto scegliere. Il fermato è stato portato alla Casa Circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria. I Carabinieri della Compagnia di Legnano, lo scorso 23 agosto, avevano fermato 6 persone per concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione.