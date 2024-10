Napoli, inaugurata la nuova statua di Gaetano Pesce: i social si scatenano

Da oggi e fino al 19 dicembre in piazza Municipio, i napoletani e i turisti si imbatteranno nell'installazione d'arte pubblica 'Tu si 'na cosa grande" concepita per la città di Napoli dall'artista Gaetano Pesce, scomparso lo scorso 3 aprile, per il programma 'Napoli contemporanea', voluto dal sindaco, Gaetano Manfredi, e curato da Vincenzo Trione, consigliere del sindaco per l'arte contemporanea e l'attività museale. L'installazione nel suo insieme simboleggia l'affetto che Gaetano Pesce provava per Napoli. Ma l'opera, già da ieri, mentre era in corso l'allestimento, ha suscitato per la sua forma polemiche e sfottò